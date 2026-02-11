Milano 13:06
46.373 -0,92%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:06
10.424 +0,68%
Francoforte 13:06
24.948 -0,16%

Francoforte: spinge in avanti Leg Immobilien

Grande giornata per Leg Immobilien, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,44%.
