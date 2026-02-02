Milano 14:03
45.815 +0,63%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 14:03
10.279 +0,54%
Francoforte 14:04
24.715 +0,72%

Piazza Affari: sell-off per STMicroelectronics

Ribasso scomposto per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che esibisce una perdita secca del 3,82% sui valori precedenti.
