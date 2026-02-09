Piazza Affari: si muove a passi da gigante STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda italo-francese di semiconduttori
, che tratta in rialzo del 5,21%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di STMicroelectronics
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,29 Euro e primo supporto individuato a 25,95. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)