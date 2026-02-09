Milano 17:35
Piazza Affari: si muove a passi da gigante STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che tratta in rialzo del 5,21%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di STMicroelectronics classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,29 Euro e primo supporto individuato a 25,95. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26,64.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
