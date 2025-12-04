Milano 10:55
43.388 +0,02%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:55
9.695 +0,04%
Francoforte 10:55
23.869 +0,74%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Buzzi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per Buzzi
(Teleborsa) - Bene la società attiva nel settore del cemento, con un rialzo dell'1,96%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Buzzi rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51,4 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 52,25. Il peggioramento di Buzzi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 50,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```