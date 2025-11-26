Milano 16:54
43.113 +0,97%
Nasdaq 16:54
25.173 +0,62%
Dow Jones 16:54
47.352 +0,51%
Londra 16:54
9.691 +0,84%
Francoforte 16:54
23.678 +0,91%

Piazza Affari: balza in avanti l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: balza in avanti l'indice del settore costruzioni italiano
Il Settore costruzioni a Milano guadagna l'1,28% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 73.635,42 punti.
Condividi
```