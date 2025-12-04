Piazza Affari: scambi negativi per doValue

(Teleborsa) - Pressione sul Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
, che tratta con una perdita dell'1,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di doValue
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso doValue
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di doValue
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,659 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 2,557. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,761.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)