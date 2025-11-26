Milano 14:45
Usa, ordini beni durevoli settembre rallentano come da attese a +0,5%

Economia, Macroeconomia
Usa, ordini beni durevoli settembre rallentano come da attese a +0,5%
(Teleborsa) - Rallentano come da attese gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di settembre 2025. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un aumento dello 0,5% su base mensile dopo il +3,0% del mese precedente. Le stime di consensus indicavano un aumento dello 0,5%.

Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, fa segnare un +0,6%, rispetto al +0,5% del mese precedente.

Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi sono aumentati dello 0,1%, dopo il +1,9% precedente e atteso.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
