Usa, ordini beni durevoli settembre rallentano come da attese a +0,5%

(Teleborsa) - Rallentano come da attese gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di settembre 2025
. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un aumento dello 0,5% su base mensile dopo il +3,0% del mese precedente. Le stime di consensus indicavano un aumento dello 0,5%.
Il dato "core"
, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, fa segnare un +0,6%, rispetto al +0,5% del mese precedente.
Se si esclude il settore della difesa
, gli ordinativi sono aumentati dello 0,1%, dopo il +1,9% precedente e atteso.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )