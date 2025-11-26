Appuntamenti macroeconomici del 26 novembre 2025

(Teleborsa) - Mercoledì 26/11/2025
06:30 Giappone
: Indice servizi, annuale (atteso 2,7%; preced. 3,1%)
07:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 108 punti; preced. 107 punti)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -5,2%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 220K unità)
14:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,2%; preced. 2,9%)
15:45 USA
: PMI Chicago (atteso 44,3 punti; preced. 43,8 punti)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,43 Mln barili)
18:00 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -14 Mld piedi cubi)