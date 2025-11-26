Milano 25-nov
42.699 0,00%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 25-nov
9.610 0,00%
Francoforte 25-nov
23.465 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 26 novembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 26 novembre 2025
(Teleborsa) -
Mercoledì 26/11/2025
06:30 Giappone: Indice servizi, annuale (atteso 2,7%; preced. 3,1%)
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 108 punti; preced. 107 punti)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -5,2%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 220K unità)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,2%; preced. 2,9%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 44,3 punti; preced. 43,8 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,43 Mln barili)
18:00 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -14 Mld piedi cubi)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```