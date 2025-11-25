USA, vendite al dettaglio salgono meno delle attese a settembre

(Teleborsa) - Aumentano meno delle attese le. Nel mese di2025, si è registrata una variazione positiva dello 0,2% su base mensile a 733,3 miliardi di dollari, dopo il +0,6% del mese precedente. Il dato comunicato dall'US Census Bureau è peggiore delle attese degli analisti che avevano stimato un aumento dello 0,4%.si è registrato un aumento del 4,3% dopo il +5% del mese precedente.Il, ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un +0,3% su base mensile, rispetto al +0,3% delle attese e il +0,6% del mese precedente (rivisto da un preliminare di +0,7%).