USA, prezzi alla produzione settembre come da attese a +2,7% su anno

(Teleborsa) - Accelera leggermente, come da attese, la crescita dei. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono solo saliti dello 0,3% a2025 su base mensile, dopo il -0,1% del mese precedente e contro il +0,3% stimato dagli analisti.i prezzi hanno registrato un incremento del 2,7%, uguale al consensus (+2,7%) e superiore al mese precedente (+2,6%).I prezzi dei, ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, hanno registrato un +0,1% su base mensile (-0,1% il mese precedente e +0,2% atteso), mentre su anno registrano un +2,6% contro il +2,8% del mese precedente (+2,7% atteso).