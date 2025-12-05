Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Composto rialzo per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,68%.
Lo scenario attuale dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra un allentamento della trendline al test del supporto 25.766,1. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 26.100,4. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 25.596,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)