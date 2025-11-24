Milano 13:29
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 21/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 novembre

Affonda sul mercato l'Hang Seng Index, che alla chiusura soffre con un calo del 2,38%.

Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24.831,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25.996,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24.443,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
