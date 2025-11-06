Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Hang Seng Index, che in chiusura evidenzia un timido -0,07%.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25.779,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26.218,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25.623,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)