Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Hang Seng Index, che in chiusura evidenzia un timido -0,07%.

Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25.779,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26.218,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25.623,2.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
