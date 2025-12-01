Milano 17:35
Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 28/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre

Giornata pressoché debole per l'Hang Seng Index, che ha terminato in calo a 25.858,9.

Lo studio dell'indice della Borsa di Hong Kong presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 25.735. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 25.964,4. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 25.611.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
