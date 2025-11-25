Milano 16:33
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 24/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Brillante rialzo per l'Hang Seng Index, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,97%.

Le tendenza di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 26.024,3. Supporto stimato a 25.314,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 26.734,4.


