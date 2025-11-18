Internet, shutdown Cloudflare colpisce diversi siti nel mondo

(Teleborsa) - Un problema tecnico di Cloudflare
, società statunitense che fornisce infrastrutture digitali ha causato il blackout di decine di siti internet nel mondo
.
Gli utenti di piattaforme come X
(ex Twitter) e del sito di recensioni cinematografiche Letterboxd
hanno visualizzato messaggi di errore che segnalavano un "errore interno del server sulla rete di Cloudflare". Anche il portale di monitoraggio Down Detector
è stato interessato, registrando un picco di segnalazioni. Si sono registrate migliaia di segnalazioni anche per ChatGPT
e ci sono stati problemi anche per l’accesso a Canva
.
Secondo l'azienda, il disservizio è iniziato intorno alle 6.30 del mattino, ora locale di New York, ed è legato a un "picco di traffico insolito
" su uno dei servizi. "Stiamo assistendo al ripristino dei servizi, ma i clienti potrebbero continuare a riscontrare tassi di errore superiori al normale", ha dichiarato Cloudflare in un aggiornamento.
Il blackout ha evidenziato la dipendenza globale da pochi grandi fornitori di infrastrutture digitali
, meno di un mese dopo un'interruzione simile che aveva coinvolto Amazon Web Services
.
Sul NYSE la società sta perdendo il 2,8%.(Foto: V. Yakobchuk - Adobe Stock (ex Fotolia.it))