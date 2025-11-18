Internet, shutdown Cloudflare colpisce diversi siti nel mondo

Cloudflare

(Teleborsa) - Un problema tecnico di, società statunitense che fornisce infrastrutture digitali ha causato ilGli utenti di piattaforme come(ex Twitter) e del sito di recensioni cinematografichehanno visualizzato messaggi di errore che segnalavano un "errore interno del server sulla rete di Cloudflare". Anche il portale di monitoraggioè stato interessato, registrando un picco di segnalazioni. Si sono registrate migliaia di segnalazioni anche pere ci sono stati problemi anche per l’accesso aSecondo l'azienda, il disservizio è iniziato intorno alle 6.30 del mattino, ora locale di New York, ed è legato a un "" su uno dei servizi. "Stiamo assistendo al ripristino dei servizi, ma i clienti potrebbero continuare a riscontrare tassi di errore superiori al normale", ha dichiarato Cloudflare in un aggiornamento.Il blackout ha evidenziato la, meno di un mese dopo un'interruzione simile che aveva coinvoltoSul NYSE la società sta perdendo il 2,8%.