Urso: "Italia-Belgio al lavoro insieme per un'Europa più competitiva"

(Teleborsa) - Ilha incontrato oggi a, responsabile per Innovazione e Industria, Affari esteri, Digitalizzazione e Gestione delle strutture del Belgio.Al centro dei colloqui i principali temi della politica industriale europea e una collaborazione italo-belga sempre più proficua, per rendere l’Europa più competitiva in uno scenario geo-economico di profonda instabilità internazionale. I due Ministri– come suggerito anche dai rapporti Draghi e Letta – e per il completamento del Mercato Unico."Le economie italiana e belga sono altamente complementari: la", ha dichiarato Urso. "È su queste basi solide che si è sviluppata una collaborazione industriale sempre più intensa, con investimenti reciproci in costante crescita, ed è su questo rapporto che possiamo costruire un’azione comune per rafforzare la politica industriale europea, puntando su semplificazione regolatoria e completamento del Mercato Unico".Durante il confronto il Ministro Urso ha ribadito la necessità, già espressa la settimana scorsa a Bruxelles, di, sia per quanto riguarda i parametri di riferimento delle emissioni, sia per i meccanismi di assegnazione delle quote, introducendo un correttivo stabile di sostegno per le imprese esportatrici, ancora non pienamente definito nella riforma del CBAM.Urso e Diependaele hanno inoltre concordato sull’opportunità diin particolare nell’area del Golfo e del Sud-Est asiatico.