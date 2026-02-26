Urso: “Dazi, l’Ue continui la via negoziale con gli Usa”

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, ha ribadito a Bruxelles, chiedendo chiarezza e il rispetto degli accordi già sottoscritti."C’è piena consapevolezza – ha osservato Urso – che", efficace anche per l’Italia:, mentre a livello globale sono cresciute del 3,3%, nonostante un contesto mondiale difficile.In un periodo segnato da conflitti globali, guerre commerciali e spirali protezionistiche,e ha ribadito che ", chiedendo chiarezza e rispetto degli accordi già firmati".