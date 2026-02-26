Urso: “Dazi, l’Ue continui la via negoziale con gli Usa”

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
, ha ribadito a Bruxelles l’importanza di proseguire il dialogo negoziale con gli Stati Uniti sui dazi
, chiedendo chiarezza e il rispetto degli accordi già sottoscritti.
"C’è piena consapevolezza – ha osservato Urso – che la soluzione negoziale con gli Usa resta l’unica strada
", efficace anche per l’Italia: nel 2025 le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti sono aumentate del 7%
, mentre a livello globale sono cresciute del 3,3%, nonostante un contesto mondiale difficile.
In un periodo segnato da conflitti globali, guerre commerciali e spirali protezionistiche, Urso ha sottolineato il ruolo attivo dell’Italia
e ha ribadito che "l’Europa deve continuare a percorrere la via negoziale
, chiedendo chiarezza e rispetto degli accordi già firmati".