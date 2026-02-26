Milano 13:26
Urso: “Dazi, l’Ue continui la via negoziale con gli Usa”

Economia
Urso: “Dazi, l’Ue continui la via negoziale con gli Usa”
(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito a Bruxelles l’importanza di proseguire il dialogo negoziale con gli Stati Uniti sui dazi, chiedendo chiarezza e il rispetto degli accordi già sottoscritti.

"C’è piena consapevolezza – ha osservato Urso – che la soluzione negoziale con gli Usa resta l’unica strada", efficace anche per l’Italia: nel 2025 le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti sono aumentate del 7%, mentre a livello globale sono cresciute del 3,3%, nonostante un contesto mondiale difficile.

In un periodo segnato da conflitti globali, guerre commerciali e spirali protezionistiche, Urso ha sottolineato il ruolo attivo dell’Italia e ha ribadito che "l’Europa deve continuare a percorrere la via negoziale, chiedendo chiarezza e rispetto degli accordi già firmati".
