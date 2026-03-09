"Combattiamo la speculazione": Meloni apre alle accise mobili

(Teleborsa) - Non solo la guerra, ma una serie di emergenze ad essa strettamente legate comeE lo fa - assicura la premierun video messaggio diffuso nella serata di eiri - impegnandosi "per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione".In campo la premier schiera e attivan particolare - dice dopo una giornata in cui le opposizioni l'hanno più volte chiamata in causa - stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023 nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile.Il meccanismo, la cui attivazione viene chiesta anche da parte di alcuni partiti dell'opposizione - spiega ancora Meloni -"E' lo strumento della sterilizzazione che avevamo scritto nel programma di governo e la sua attivazione è allo studio già da qualche giorno da parte del Mef", una risposta indiretta alla leader dem Elly Schlein, ma anche Mario Turco e Chiara Appendino del M5s, che, a più riprese, hanno evocato un intervento di questo tipo.