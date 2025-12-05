Francoforte: amplia l'ascesa ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di acciaio
, che tratta in rialzo del 4,17%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ThyssenKrupp
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca specializzata nell'acciaio
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di ThyssenKrupp
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, la compagnia metallurgica
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 9,75 Euro. Primo supporto a 9,33. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 9,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)