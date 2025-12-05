Milano 10:45
43.571 +0,12%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 10:45
9.728 +0,18%
Francoforte 10:45
23.981 +0,41%

Francoforte: amplia l'ascesa ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di acciaio, che tratta in rialzo del 4,17%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ThyssenKrupp evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca specializzata nell'acciaio rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di ThyssenKrupp. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, la compagnia metallurgica evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 9,75 Euro. Primo supporto a 9,33. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 9,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
