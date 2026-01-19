Francoforte: in calo Lanxess

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia chimica tedesca
, che presenta una flessione del 2,37% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,41 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,09. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)