Francoforte: giornata depressa per Fraport

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gestore dell'aeroporto di Francoforte
, con una flessione del 3,40%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Fraport
rispetto al MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario di Fraport
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 73,3 Euro. Prima resistenza a 74,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 72,65.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)