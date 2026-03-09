Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:41
24.662 +0,08%
Dow Jones 19:41
47.153 -0,73%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Francoforte: giornata depressa per Fraport

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Fraport
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gestore dell'aeroporto di Francoforte, con una flessione del 3,40%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Fraport rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Analizzando lo scenario di Fraport si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 73,3 Euro. Prima resistenza a 74,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 72,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
