Milano 19-nov
42.651 0,00%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 0,00%
Francoforte 19-nov
23.163 0,00%

Germania, Prezzi produzione (YoY) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Prezzi produzione (YoY) in ottobre
Germania, Prezzi produzione in ottobre su base annuale (YoY) -1,8%, in calo rispetto al precedente -1,7% (la previsione era -1,9%).
