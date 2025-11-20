Milano
19-nov
42.651
0,00%
Nasdaq
19-nov
24.641
+0,56%
Dow Jones
19-nov
46.139
+0,10%
Londra
19-nov
9.507
0,00%
Francoforte
19-nov
23.163
0,00%
Giovedì 20 Novembre 2025, ore 08.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Germania, Prezzi produzione (YoY) in ottobre
Germania, Prezzi produzione (YoY) in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
20 novembre 2025 - 08.05
Germania,
Prezzi produzione in ottobre su base annuale (YoY) -1,8%
, in calo rispetto al precedente -1,7% (la previsione era -1,9%).
Condividi
Leggi anche
Prezzi consumo Germania (YoY) in ottobre
Germania, Prezzi ingrosso (YoY) in ottobre
Prezzi consumo Germania (YoY) in ottobre
Prezzi produzione Germania (MoM) in ottobre
Altre notizie
Cina, Produzione industriale (YoY) in ottobre
Prezzi consumo Italia (YoY) in ottobre
Francia, Prezzi consumo (YoY) in ottobre
Italia, Prezzi consumo (YoY) in ottobre
Spagna, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Francia, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto