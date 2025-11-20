Milano 19-nov
Prezzi produzione Germania (MoM) in ottobre

Prezzi produzione Germania (MoM) in ottobre
Germania, Prezzi produzione in ottobre su base mensile (MoM) +0,1%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era 0%).

