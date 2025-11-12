Milano 10:01
44.885 +1,00%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 10:01
9.907 +0,07%
Francoforte 10:01
24.329 +1,00%

Prezzi ingrosso Germania (MoM) in ottobre

Prezzi ingrosso Germania (MoM) in ottobre
Germania, Prezzi ingrosso in ottobre su base mensile (MoM) +0,3%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,1%).
