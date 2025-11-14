Nel terzo trimestre PIL Eurozona in aumento dello 0,2% t/t e dell'1,4% a/a

(Teleborsa) - Nel, secondo una stima flash pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Nel secondo trimestre del 2025, il PIL era aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro. Il dato è in linea con le stime degli analisti (+0,2%).nell'area dell'euro, dopo il +1,5% nel trimestre precedente. Il dato è superiore al +1,3% atteso dal consensus.