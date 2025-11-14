Milano 11:18
44.209 -1,22%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 11:18
9.680 -1,30%
Francoforte 11:18
23.841 -0,84%

Nel terzo trimestre PIL Eurozona in aumento dello 0,2% t/t e dell'1,4% a/a

Economia, Macroeconomia
Nel terzo trimestre PIL Eurozona in aumento dello 0,2% t/t e dell'1,4% a/a
(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2025, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,2% nell'area dell'euro rispetto al trimestre precedente, secondo una stima flash pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Nel secondo trimestre del 2025, il PIL era aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro. Il dato è in linea con le stime degli analisti (+0,2%).

Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il PIL destagionalizzato è aumentato dell'1,4% nell'area dell'euro, dopo il +1,5% nel trimestre precedente. Il dato è superiore al +1,3% atteso dal consensus.


Condividi
```