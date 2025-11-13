Milano 12-nov
Regno Unito, crescita quasi ferma: PIL +0,1% nel 3° trimestre

(Teleborsa) - Frena la crescita dell'economia britannica nel 3° trimestre del 2025. Il PIL del Regno Unito ha evidenziato una salita trimestrale dello 0,1% rispetto al +0,3% registrato nei tre mesi precedenti. Il dato è anche inferiore alle stime degli analisti che avevano previsto una salita dello 0,2%.

Secondo i dati dell'ONS (Office for National Statistics), che ha fornito la stima preliminare, la variazione tendenziale è indicata a +1,3%, come stimato dal consensus, ma è inferiore al +1,4% registrato il trimestre precedente.
