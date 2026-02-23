Milano 16:36
46.879 +0,87%
Nasdaq 16:36
24.785 -0,91%
Dow Jones 16:36
48.947 -1,37%
Londra 16:36
10.691 +0,04%
Francoforte 16:36
25.050 -0,84%

Londra: rosso per Mondi

Si muove verso il basso il fornitore di carta e imballaggi, con una flessione del 3,54%.
