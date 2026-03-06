Milano 12:56
44.082 -1,18%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:56
10.345 -0,66%
Francoforte 12:56
23.558 -1,08%

Londra: rosso per Marks & Spencer

Seduta in ribasso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che mostra un decremento del 3,12%.
