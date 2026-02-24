Milano 14:13
46.522 -0,38%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:13
10.680 -0,05%
Francoforte 14:13
24.951 -0,16%

Londra: giornata depressa per Melrose Industries

Londra: giornata depressa per Melrose Industries
Rosso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che sta segnando un calo del 2,66%.
