Londra: scambi in positivo per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Scambia in profit il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che lievita dell'1,89%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a JD Sports Fashion rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,8106 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,8275. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8444.

