Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:33
25.417 -0,07%
Dow Jones 19:33
47.551 -0,35%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Francoforte: netto calo registrato da Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: netto calo registrato da Hochtief
Pressione sulla big tedesca delle costruzioni, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,71%.
Condividi
```