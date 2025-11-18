Milano 13:24
42.997 -1,76%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:24
9.545 -1,35%
Francoforte 13:24
23.259 -1,41%

Francoforte: netto calo registrato da TUI

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: netto calo registrato da TUI
A picco TUI, che presenta un pessimo -3,92%.
Condividi
```