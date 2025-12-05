New York: risultato positivo per Micron Technology

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di microchip
, che tratta in utile del 3,79% sui valori precedenti.
Il trend di Micron Technology
mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Micron Technology
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 239,1 USD. Primo supporto visto a 229. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 222,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)