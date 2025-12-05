Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 19:22
25.665 +0,32%
Dow Jones 19:22
47.965 +0,24%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

New York: risultato positivo per Micron Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di microchip, che tratta in utile del 3,79% sui valori precedenti.

Il trend di Micron Technology mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Micron Technology. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 239,1 USD. Primo supporto visto a 229. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 222,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
