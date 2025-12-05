New York: rosso per Akamai Technologies

provider americano di piattaforme internet per l'e-business

Akamai Technologies

S&P-500

fornitore americano di software e servizi per siti Web

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 3,03%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 86 USD, con il supporto più immediato individuato in area 82,96. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 81,94.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)