New York: ingrana la marcia Akamai Technologies

(Teleborsa) - Ottima performance per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che scambia in rialzo del 4,03%.

Lo scenario su base settimanale di Akamai Technologies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico del fornitore americano di software e servizi per siti Web suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 93,87 USD con tetto rappresentato dall'area 100,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 89,76.

