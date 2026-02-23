New York: ingrana la marcia Akamai Technologies

provider americano di piattaforme internet per l'e-business

Akamai Technologies

S&P-500

fornitore americano di software e servizi per siti Web

(Teleborsa) - Ottima performance per il, che scambia in rialzo del 4,03%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 93,87 USD con tetto rappresentato dall'area 100,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 89,76.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)