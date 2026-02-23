New York: ingrana la marcia Akamai Technologies

(Teleborsa) - Ottima performance per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business
, che scambia in rialzo del 4,03%.
Lo scenario su base settimanale di Akamai Technologies
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico del fornitore americano di software e servizi per siti Web
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 93,87 USD con tetto rappresentato dall'area 100,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 89,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)