Akamai Technologies in discesa a New York

provider americano di piattaforme internet per l'e-business

S&P-500

Akamai Technologies

indice del basket statunitense

fornitore americano di software e servizi per siti Web

(Teleborsa) - Scende sul mercato il, che soffre con un calo del 12,02%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 100,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 94,52. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 105,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)