Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 5/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 dicembre
Piccolo spunto rialzista per il FTSE Mid Cap, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,29%.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 58.686. Rischio di discesa fino a 58.380 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 58.993.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)