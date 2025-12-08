Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:32
25.590 -0,40%
Dow Jones 18:32
47.740 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 5/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 dicembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il maggiore indice americano, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.889,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.831,9. L'equilibrata forza rialzista dell'S&P 500 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.947,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
