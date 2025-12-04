Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre
Seduta in frazionale rialzo per il maggiore indice americano, che ha terminato gli scambi in aumento a 6.849,7.
Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6.862,1, mentre il primo supporto è stimato a 6.825. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6.899,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)