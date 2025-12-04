Milano 3-dic
43.381 0,00%
Nasdaq 3-dic
25.607 +0,20%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 3-dic
9.692 0,00%
Francoforte 3-dic
23.694 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre

Seduta in frazionale rialzo per il maggiore indice americano, che ha terminato gli scambi in aumento a 6.849,7.

Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6.862,1, mentre il primo supporto è stimato a 6.825. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6.899,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
