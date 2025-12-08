Milano
5-dic
43.433
0,00%
Nasdaq
5-dic
25.692
+0,43%
Dow Jones
5-dic
47.955
+0,22%
Londra
5-dic
9.667
-0,45%
Francoforte
5-dic
24.028
0,00%
Lunedì 8 Dicembre 2025, ore 06.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,34%)
Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,34%)
Il Nikkei 225 scambia in avvio a 50.318,99 punti
In breve
,
Finanza
08 dicembre 2025 - 01.31
Discesa moderata per il principale indice azionario giapponese, in calo dello 0,34%, dopo aver aperto a 50.318,99 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,45%)
Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,52%)
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,22% alle 07:20
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,10% alle 03:50
Altre notizie
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,72% alle 03:50
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,65% alle 07:20
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Tokyo, +0,45%
Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -1,88% alle 07:20
Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -1,77% alle 03:50
Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -2,93% alle 07:20
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto