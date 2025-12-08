Francoforte: risultato positivo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di acciaio
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ThyssenKrupp
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca specializzata nell'acciaio
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di ThyssenKrupp
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 9,69 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 9,52. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 9,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)