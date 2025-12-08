Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:40
25.588 -0,41%
Dow Jones 18:40
47.720 -0,49%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Francoforte: senza freni Flatexdegiro

Migliori e peggiori
Francoforte: senza freni Flatexdegiro
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Flatexdegiro, che mostra una salita bruciante del 4,28% sui valori precedenti.

Il trend di Flatexdegiro mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Flatexdegiro suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,35 Euro con tetto rappresentato dall'area 33,63. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 31,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```