Francoforte: senza freni Flatexdegiro

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,28% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,35 Euro con tetto rappresentato dall'area 33,63. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 31,61.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)