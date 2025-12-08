Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:43
25.598 -0,37%
Dow Jones 18:43
47.745 -0,44%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Madrid: positiva la giornata per Indra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la multinazionale spagnola operante nel settore IT, con un rialzo del 2,32%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 48,82 Euro. Supporto a 47,84. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 49,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
