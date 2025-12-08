Milano 17:35
New York: acquisti a mani basse su Micron Technology

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di microchip, che scambia in rialzo del 4,33%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Micron Technology rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 250,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 243,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 256,5.

