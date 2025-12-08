New York: i venditori si accaniscono su Dollar General

(Teleborsa) - Pressione sul distributore di prodotti di consumo di massa
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,15%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Dollar General
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,67%, rispetto a -0,05% dell'indice del basket statunitense
).
La tendenza di breve di Dollar General
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 130,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 122,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 139,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)