New York: i venditori si accaniscono su Incyte

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società biofarmaceutica americana
, che soffre con un calo del 5,45%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Incyte
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Osservando il grafico di breve periodo di Incyte
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 99,34 USD e supporto a 95,61. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 103,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)