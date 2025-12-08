Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:45
25.580 -0,44%
Dow Jones 18:45
47.737 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

New York: i venditori si accaniscono su Incyte

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società biofarmaceutica americana, che soffre con un calo del 5,45%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Incyte rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Osservando il grafico di breve periodo di Incyte, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 99,34 USD e supporto a 95,61. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 103,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
