New York: i venditori si accaniscono su Incyte

(Teleborsa) - Scende sul mercato la, che soffre con un calo del 5,45%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Osservando il grafico di breve periodo di, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 99,34 USD e supporto a 95,61. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 103,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)