New York: peggiora Western Digital

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che si occupa di archiviazione dei dati, che soffre con un calo del 5,85%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Western Digital rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico del leader nel settore dei dischi rigidi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 280,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 261,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 300,1.

