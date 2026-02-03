Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:04
25.186 -2,15%
Dow Jones 21:04
49.034 -0,76%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Migliori e peggiori
New York: peggiora Cognizant Technology Solutions
(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, che perde terreno, mostrando una discesa del 10,45%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cognizant Technology Solutions, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cognizant Technology Solutions, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 71,91 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 78,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 69,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
