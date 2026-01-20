New York: andamento rialzista per Boston Scientific

società che sviluppa apparecchi biomedici

Boston Scientific

S&P-500

Boston Scientific

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 3,36% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 88,19 USD con tetto rappresentato dall'area 92,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 85,36.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)